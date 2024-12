Inter-news.it - Inter-Parma, per Pecchia un mese delicato. Si spera nella fuga

Simone Inzaghi e la suaospitano ilgara di domani pomeriggio alle 18 in programma a San Siro. I crociati arriveranno con qualche defezione di troppo. STOP – Ilha archiviato la bella vittoria contro la Lazio della scorsa settimana. Adesso invece c’è l’di Simone Inzaghi a San Siro a caccia di una vittoria dopo il rinvio della gara contro la Fiorentina a causa del malore di Edoardo Bove. Inzaghi si presenterà al match con i big e con qualche giorno di riposo in più dopo i quindici minuti del Franchi. Per ildi Fabioinvece, a livello di infortunati, non va meglio. I crociati infatti, dovranno fare a meno di Charpentier che ha chiuso la stagione a causa della rottura del tendine d’Achille., si parte dall’. Poi sicorsaCORSA – A lui, ultimo ad essersi aggiunto alla lista, ci sono Osorio ormai fermo da più di un, poi Circati, Kowalski e Bernabé.