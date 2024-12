Sport.quotidiano.net - Il Rimini vuole suonare la nona. Col Pontedera precedenti favorevoli

La prima vittoria nella stagione 1936-1937. L’ultima la passata stagione firmata dalla doppietta di Morra e dal gol di Lamesta. Il ’Romeo Neri’ ha una certa confidenza con il. Ma soprattutto è ilad averne contro i toscani. Dodiciin 88 anni (25 in tutto). Con otto vittorie dei romagnoli. L’ultima delle due vittorie toscane risale a 28 anni fa. Di misura, era la stagione 1996-1997, firmata da Bagnoli. Poi due pareggi, l’ultimo due stagioni fa, al ritorno delin C, con il botta e risposta tra l’ex Nicastro e il biancorosso Vano. Venticinque in tutto i gol realizzati: 18 dale i rimanenti dal. Sabato al ’Neri’ sarà una nuova storia. La squadra di Buscè arriva al faccia a faccia numero 13 con il morale alto, frutto dei successi esterni degli ultimi giorni (Vicenza in coppa e Campobasso in campionato).