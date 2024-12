Ilgiorno.it - Il passato da pastore anglicano, poi l’Isola dei Famosi: chi è Gustavo Rodriguez, papà di Belen

Milano, 5 dicembre 2024 – Chi lo conosce solo attraverso le immagini pubblicate dalle figliee Cecilia, lo associa alla chitarra con cui spesso accompagna i momenti in famiglia. MaRodgriguez, che oggi è rimasto ustionato nell’incendio scoppiato in un capannone di Gallarate, ha avuto anche un breve momento di notorietà televisiva quando, nel 2022 partecipa adeiinsieme al figlio Jeremias. Un salto nel rutilante mondo del piccolo schermo che è, però, finito lì. Argentino di nascita, ma con origini italiane,è nato nel 1959 a Buenos Aires. Da giovane ha preso i voti ed è diventato undella Chiesa Anglicana argentina. È sposato con Veronica Cozzani, da cui ha avuto(1984), Jeremias (1988) e Cecilia (1990). Quando la primogenita diventa famosa in Italia lascia la chiesa e poco dopo si trasferisce a Milano insieme alla moglie.