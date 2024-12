Lanazione.it - Il Natale ad Arezzo vale 58 milioni, regali da 247 euro a testa: sotto l’albero vino e vestiti

, 5 dicembre 2024 – Il giro d’affari complessivo parla di 58,5di. E’ questa la stima di spesa dei residenti della provincia diper idi2024. A snocciolare i numeri è Confcommercio che prevede anche un acquisto medio a persona di 213. Sono 274.669 gli aretini intenzionati ad acquistare idi, l’82,3%, dei 333.741 residenti nella provincia di. La spesa media per i doni da metteresupera la media nazionale ferma a 207, ma è in linea con la cifra toscana. Ma alla fine il valore sarà forse più alto qui che in altre città perché appunto lo studio prende in considerazione solo la spesa dei residenti e non tiene conto delle migliaia di arrivi della Città diche almeno nel centro città giocano un ruolo di primo piano.