Top-games.it - GUIDA STARFIELD NAVE LEGGENDARIA ad inizio gioco

Leggi su Top-games.it

Siete appena atterrati nel vasto universo die bramate di ottenere rapidamente unaepica e un’armatura eccezionale? Se siete pronti a sfidare le avversità cosmiche, allora siete nel posto giusto. Preparatevi a imbarcarvi in un’avventura spaziale unica, in cui vi guideremo passo dopo passo verso la conquista dellae di un’armatura da sogno in questaprimo passoIl procedimento per acquisire sia la formidabileMantide che l’incredibile set d’armatura è iniziare una missione speciale. Questa missione è legata a un oggetto raro che può essere ottenuto come bottino casuale dai temibili Spacer, una fazione di nemici che potete incontrare nelle prime fasi delpresso la Nova Galactic Starstation, durante la quest principale chiamata I vecchi vicini.