Ilrestodelcarlino.it - Gaaloul e la notte del delitto: "Ero con Alice, non l’ho uccisa"

"Non l’avevo mai vista prima di quella sera. Ci siamo salutati con un ’ciao ciao’ e mi ha chiesto come mi chiamassi. Mohamed, le ho detto, e lei ha risposto che anche un suo amico si chiamava così. Le ho chiesto un passaggio in auto fino a casa e lei ha accettato. Abbiamo chiacchierato come se ci conoscessimo da tanto, poi mi ha detto che non voleva tornare a casa. Ci siamo appartati, abbiamo avuto un rapporto ma, quando siamo ripartiti, intorno alle 5 del mattino, dopo che un’auto ci è arrivata praticamente addosso si è agitata e mi ha chiesto di scendere dall’auto. Ho camminato un po’, mi sono acceso una canna e mi sono addormentato davanti ad un garage. Quando ho saputo che avevano trovato un cadavere ai laghetti neppure avevo capito che si trattava della stessa donna con la quale ero salito in auto quella sera".