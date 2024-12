Formazioni ufficiali Lazio-Napoli Coppa Italia 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ledi, incontro valido per gli ottavi di finale della/25. Promette spettacolo il match dell’Olimpico, dove si affrontano due delle squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione. I biancocelesti vogliono immediatamente rialzare la testa dopo il ko di Parma, mentre Lukaku e compagni vanno a caccia di un’altra vittoria – la terza consecutiva – per proseguire l’ottimo momento di forma. Ecco le scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Antonio Conte.: In attesa: In attesa/25 SportFace.