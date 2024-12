Metropolitanmagazine.it - Flavia Vento e le accuse ai genitori e alla sorella: “Nessuno della mia famiglia mi è stato vicino”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: non ha speso parole al miele per ie lanel corso dei suoi interventi nei programmi televisivi, a seguito delle dichiarazioni effettuate dai familiari dopo le sue partecipazioni ai reality show.Oggi la 48enne sarà ospitequarta puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Robertodalle notizie circolanti in rete, sappiamo che è un imprenditore noto, mentre la madre Francesca è una donna originaria dell’Olanda. La coppia ha avuto due figlie, Sabina e ed il celebre volto televisivo,. Nel 2020,partecipava al Grande Fratello, abbandonando il programma condotto da Alfonso Signorini pochi giorni dopo dall’inizio dell’edizione., chi sono ie leLa showgirl giustificava l’abbandono per la mancanza ed i problemi legati al mantenimento dei sette cani che vivono insieme a lei.