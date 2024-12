Lanazione.it - Festa della Toscana: celebrazione con Consiglio comunale straordinario alla Leopolda

Pisa, 5 dicembre 2024 – Si è svolto nella mattinata di mercoledì 4 dicembre,Stazione, ildedicato, che ricorda il 30 novembre del 1786, data in cui laadottò un nuovo codice penale in cui - per la prima volta al mondo - si decretava l'abolizionepena di morte etortura. La, dopo l’esecuzione dell’inno nazionale ed europeo, a cura dell’Orchestra sinfonica e del coro del liceo musicale “G.Carducci” e degli istituti comprensivi a indirizzo musicale “L. Fibonacci”, “L. Strenta”, “Tongiorgi” e “G. Toniolo”, è proseguita con gli interventi di Alessandro Bargagna, presidente del; Michele Conti, sindaco di Pisa; Antonio Mazzeo, presidente delRegionale; Cristina Bibolotti, per la Provincia di Pisa e Andrea Simonetti, dirigente dell’Ufficio scolasticoProvincia di Pisa e di alcuni studenti delle scuole secondarie, coordinati dall’assessore del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, su illustri personaggi delle scuole pisane stesse.