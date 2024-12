Ilrestodelcarlino.it - Fano Calcio pronto per sabato. E’ in arrivo la Nuova Bedosti

Ultima seduta oggi per ilin vista del mach dipomeriggio al "Mancini" contro la(ore 14,30, ingresso libero). Mister Spendolini dovrà valutare le condizioni atletiche di quei giocatori che hanno saltato il match di venerdì scorso contro il Corinaldo B per vedere se sarà possibile recuperare qualcuno. Lanon è un avversario che può far paura a questo– i pesaresi sono ultimi in classifica con due pareggi e sei sconfitte – ma il tecnico fanese punta a far riprendere il ritmo gara a giocatori importanti che ormai sono fuori da tempo. È il caso di Sidy Niang che dovrebbe aver risolto il problema muscolare con la cicatrice ormai rimarginata e che dunque potrebbe di nuovo calcare il terreno di gioco. Mister Spendolini potrebbe portarlo in panchina magari per fargli disputare qualche spezzone di partita.