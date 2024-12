Ilgiorno.it - Ecco la maglia per i 125 anni del Milan disegnata dai tifosi: com’è e cos’ha di speciale

o, 5 dicembre 2024 – Dai, per i. Ilcelebra i suoi 125con unavintage dedicata all’versario. A sceglierne alcuni tratti del design sono stati gli stessi supporter rossoneri, attraverso un sondaggio effettuato nei mesi scorsi sul sito ufficiale del club di via Aldo Rossi. Oggi, giovedì 5 dicembre, a pochi giorni dal “compleanno” dello storico club fondato dall'inglese Herbert Kilpin nel 1899 (il 13 o il 16 dicembre di quell’anno, sulla data esatta non c’è certezza, mancando l’indicazione sui documenti ufficiali), è stato alzato il sipario sul kit, in vendita sul sito ufficiale e negli store di via Dante e di San Siro. A indossare la, nelle immagini promozionali, sono alcuni giocatori dell’attuale rosa – squadre maschile e femminile – e il leggendario capitano deldegli invincibili, Franco Baresi.