Crisi Francia Macron accetta le dimissioni di Barnier poi incontra l’ex ministro Bayrou Alle 20 il discorso alla nazione dall’Eliseo

Leggi su Open.online

Il presidente francese Emmanuelhato ledell’ormai ex primoMichel, sfiduciato ieri 4 dicembre dal parlamento.rimarrà in carica per sbrigare gli affari correnti, ma l’Eliseo dovrà proporre un nuovo nome ai partiti. Ci potrebbe già essere il nome: il presidente a pranzo ha infattito il fedelissimo Francois. Stasera20parlerà in direttasu TF1. L’ultimo governo durato poco più di 90 giorni è crollato dopo i 331 voti contrari, sia da sinistra, con la coalizione del Nouveau Front Populaire (NFP), sia da destra, con il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen.La lettera diDecember 5, 2024 «Avendo l’Assemblea adottato una mozione di censura, ho l’onore di consegnare ledel governo, in applicazione dell’articolo 50 della Costituzione», è la lettera consegnata da Michela Emmanuelquesta mattina all’Eliseo.