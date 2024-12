Spazionapoli.it - Conte prova davvero tutti: due azzurri tornano titolari dopo 7 mesi

Antoniorivoluziona gli 11 dal primo minuto: ecco la decisione del mister salentino in vista della Lazio.L’ottavo di finale di Coppa Italia vedrà affrontarsi Lazio e Napoli allo stadio Olimpico di Roma. Il match di questa sera sarà il primo di un doppio confronto tra campionato e coppa: prima in trasferta e poi in casa azzurra. I ragazzi di Antonioscenderanno in campo per strappare una qualificazione ai quarti di finale che manca ormai da troppo tempo. Nelle ultime due stagioni, infatti, i partenopei si sono dovuti arrendere contro Cremonese e Frosinone oltre al 2-5 in casa del 2022 per mano della Fiorentina.Folorunsho mai titolare da maggio: ecco chi è l’altro azzurro!Michael Folorunshoaver messo in mostra tutte le proprie qualità a Verona lo scorso anno, proprio sotto la gestione Baroni, si è guadagnato un posto tra i convocati dell’Italia in Germania per Euro 2024.