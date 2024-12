Avvistamenti di droni sopra basi aeree statunitensi nel Regno Unito | sono Uap?

Leggi su Ilfaroonline.it

5 dicembre 2024- Le forze britannichestate dispiegate per contrastare le possibili minacceRecenti attività sospette ditredell’Aeronautica degli Stati Uniti nelhanno portato al dispiegamento di circa 60 militari britannici, inclusi specialisti in operazioni anti-drone. Questi eventi, descritti come “strani” e “altamente insoliti“, hanno sollevato timori su possibili operazioni coordinate, spingendo le autorità ad agire rapidamente per proteggere installazioni cruciali.L’attività disembra inspiegabile se non inquadrata in un’ottica di spionaggio. GlisiverificatileRAF Lakenheath e RAF Mildenhall nel Suffolk, e RAF Feltwell nel Norfolk, durante le ore notturne. Queste, fondamentali per le operazioni militariin Europa, hanno registrato movimenti ditra mercoledì e venerdì della scorsa settimana, con ulteriorinella notte di lunedì.