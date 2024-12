Tarantinitime.it - Avviato il programma di piantumazione di nuovi alberi in città

Tarantini Time Quotidianoda piantare dove altri erano stati abbattuti e sostituzione di quelli che fino ad oggi non hanno attecchito, il tutto per rendere lapiù verde e sostenibile dal punto di vista ambientale.È l’ennesima iniziativa avviata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci nell’ambito del progetto che punta alla realizzazione di una natura urbana capace di mitigare l’inquinamento dell’aria e di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Predisposte dalla Direzione Ambiente e dall’assessore al ramo, Stefania Fornaro, le attività die messa a dimora deglisono statete in tantissime zone cittadine. Fra quelle interessate vanno citate via Di Palma, Piazza Garibaldi, via Nitti, corso Italia, via Cesare Battisti, via Firenze, Piazza Lojucco, via Oberdan, via Pisanelli, corso Piemonte, via Marco Pacuvio, via Alto Adige, viale Magna Grecia, Piazza San Lorenzo da Brindisi, via Duca degli Abruzzi, via Dante, via Plateja, via Lago di Varano, corso Vittorio Emanuele, via Cripta del Redentore, giardini Pier Paolo Pasolini.