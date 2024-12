Unlimitednews.it - Autostrade, al Maxxi la mostra “Italia in movimento”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – A cento anni dalla costruzione della prima autostradana, ilracconta un secolo di viaggi con “ine futuro”, lache apre al pubblico il 6 dicembre 2024. Curata da Pippo Ciorra con Angela Parente, in collaborazione conper l’, l’esposizione svela come leabbiano plasmato il paesaggio, la società e l’immaginario di un intero paese.L’autostradana non è solo un’infrastruttura: è il filo che intreccia modernità e memoria, connettendo luoghi, persone e storie. Con gli slanci eroici del Novecento, l’accelerazione produttiva del dopoguerra, gli scenari ecosostenibili del futuro, laè un invito a riscoprire l’come l’hanno vissuta milioni di viaggiatori, nel corso delle varie epoche.