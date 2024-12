Cultweb.it - Ariana Grande ha messo le mani sulla vera bacchetta de Il mago di Oz?

, la Glinda di Wicked, ha ricevuto l’altro giorno unregalo: avere la possibilità di toccare la “magica usata da Billie Burke nel film Ildi Oz del 1939. Un’emozione senza fine, resa possibile da Drew Barrymore. Eppure, secondo quanto rivelato dal sito Just Jared, non era l’oggetto di scena originale, ma solo quello usato dall’attrice per fare le prove.Il sito ha riportato le parole di Tori Calamito di Oz Vlog:“Lache la signoratiene in mano è stata recentemente messa all’asta nel settembre del 2024 da Studio Auctions. È stata venduta per 109.375 dollari ed è in effetti unadi prova che Billie Burke ha utilizzato per alcuni giorni di riprese, ma non era nel film finale. Laè stata sostituita con una con pietre colorate al suo interno perché le pietre bianche non si riprendevano bene in technicolor.