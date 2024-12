Arbitri in campo con un segno nero sul viso iniziativa contro la violenza

Leggi su Sportface.it

Gliprotestanolasui direttori di gara e si presenteranno incon unsulnel weekend. Tutti i fischietti aderiranno all’dell’Aia, che per il fine settimana, sui campi dalla Serie A ai campionati dilettantistici e giovanili, ha voluto prendere posizioneun fenomeno sempre più diffuso.Così il presidente dell’associazioneCarlo Pacifici: “Mostrare a tutti questoha l’obiettivo di sensibilizzare gli sportivi su questa vera piaga sociale. Lasugliè un fenomeno che deve far sentire coinvolti tutti gli attori del calcio e dello sport in generale. I nostri associati, scendendo incon questo tratto, vogliono inoltre mandare un messaggio di solidarietà ai colleghi che sono stati vittima di queste violenze.