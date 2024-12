Zonawrestling.net - AEW: Kyle Fletcher e Claudio Castagnoli proseguono imbattuti nel Continental Classic

Altro show targato AEW, altri match del, qualcosa a cui ormai ci stiamo abituando per quella che è la seconda edizione di questo speciale torneo che dopo una sola giornata ha già visto qualche sorpresa, un pareggio tra Okada e Garcia e purtroppo anche un infortunio, con Juice Robinson costretto al forfait dopo solo un incontro. Questa notte a Dynamite è iniziato il secondo turno e si sono svolti due match, uno per girone.di rapinaI primi due a scendere sul quadrato sono statie Shelton Benjamin per il girone Blue, entrambi con una vittoria ottenuta nella prima giornata. Match molto duro ed equilibrato che si è anche avvicinato al time limit, quasi sedici minuti di incontro con il massimo che ricordiamo è di venti. Ancora un’ottima prova per Benjamin che sta vivendo una seconda giovinezza in questo suo primo periodo di AEW.