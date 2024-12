Ilrestodelcarlino.it - "Accenderemo l’albero di Natale da record"

Per la festa dell’Immacolata scatterà a Fiumalbo l’accensione dell’illuminazione dell’abete natalizio radicato più alto d’Italia e forse d’Europa, con l’innovativa apertura del Villaggio di. Alle ore 17 il sindaco Alessio Nizzi e Babboprocederanno alla cerimonia di accensione del gigantesco abete in piazza Jolanda, che illuminerà il paese per tutte le feste natalizie sino al 7 gennaio. L’imponente albero alto oltre 35 metri anche quest’anno desterà l’ammirazione dei visitatori che sceglieranno l’Appennino per questa prima festività pre-natalizia. Ricco il calendario di eventi nel paese e le Feste, ma non il noto Presepe vivente che è biennale e tornerà per il2025. Intanto per l’abete si attende il riconoscimento ufficiale nel Guiness dei primati, richiesto dal fiumalbino Diego Santi: "Nel nostro piccolo comune – ha fatto notare Diego– nel rispetto e nella tradizione, da decenni viene illuminato questo abete di 142 anni, simbolo paesano e delappenninico.