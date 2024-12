Pianetamilan.it - VIDEO – Milan, ecco il kit per i 125 anni dalla fondazione del Club | PM

E' stato svelato in anteprima il nuovo Kit Celebrativo di ACper i 125del, creato in collaborazione con PUMAÈ in corso un evento, presso il Flagship Store di via Dante ao, in cui è stato svelato in anteprima il nuovo Kit Celebrativo di ACper i 125del, creato in collaborazione con PUMA e disegnato assieme ai tifosi rossoneri di tutto il mondo. La maglia speciale verrà indossata il 15 dicembrePrima Squadra maschile contro il Genoa ePrima Squadra femminile l’8 dicembre nel derby contro l’Inter.ilin anteprima dal nostro inviato Stefano Bressi.