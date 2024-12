Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 12:30

DEL 4 DICEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINASEMPRE IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA LA CIRCONE è REGOLAREIN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA A24È MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24ANCHE SULLA-FIUMICINOIN CHIUSURA I CANTIERISULLA DIRAMAZIONESUDCHIUSURA DEL TRATTO AUTOSTRADALE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA, DUNQUE DALLE 21.00 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTEA PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL MATTNO DEL 6 DI DICEMBREDEL TRATTO AUTOSTRADALE TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TORRENOVA, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO NAPOLIPER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIALA CHIUSURA DEL TRATTO AUTOSTRADALE, IN DIREZIONIAVVERRà NELLA NOTTE TRA IL 9 E IL 10 DICEMBRE, CON LE STESSE MODALITàDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral