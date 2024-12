Lettera43.it - Tutti i parenti che Trump ha sistemato nella nuova Amministrazione

Anche Donaldtiene famiglia. Tra le rocambolesche nomine snocciolate dal tycoon nelle ultime settimane, quelle che hanno fatto maggiormente discutere riguardano proprio la sua cerchia familiare. Non male per uno che rischia di passare alla storia come il più spietato “killer” di dinastie politiche. Nel 2016 fermò quella dei Clinton e quella dei Bush e che durante il primo mandato si accanì contro quella dei McCain e dei Cheney. Ma quali poltrone sono state finora prenotate dal clan?Il consuocero Massad Boulos consigliere per gli Affari arabi e mediorientaliUna delle ultimissime nomine è quella del miliardario Massad Boulos, padre di Michael e suocero di Tiffany, biondissima socialite figlia di The Donald e Marla Maples. Boulos senior è stato scelto come consigliere del presidente per gli Affari arabi e mediorientali, ruolo non certo banale in questo momento.