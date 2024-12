Formiche.net - Trump metterà mano all’intelligence Usa? Il dibattito sull’Odni

Abolire l’Ufficio del direttore dell’Intelligence nazionale (Odni) degli Stati Uniti. È la proposta avanzata al presidente eletto Donaldda Ronald Kessler, ex giornalista investigativo del Washington Post e del Wall Street Journal, autore dei libri “The CIA at War: Inside the Secret Campaign Against Terror” e “The Secrets of the FBI”. “Ilin corso a Washington può essere incentrato sulle competenze dell’ex deputata Tulsi Gabbard per dirigere l’organismo, ma la verità è che non esiste una burocrazia più gonfia o inutile nell’intero governo federale”, ha scritto sul Washington Post facendo riferimento al Dipartimento per l’efficienza governativa, denominato Doge, affidato a Elon Musk e Vivek Ramaswamy.L’Odni non è un’agenzia di spionaggio, ovvero non raccoglie informazioni. È una struttura di coordinamento e supervisione, che supervisiona l’analisi e gestisce i bilanci, ma non dirige direttamente i 17 servizi d’intelligence.