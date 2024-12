Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàintenso sulla consolare Cassia Salaria e Flaminia in entrata code sull’autostradaFiumicino per un incidente prima dello svincolo Parco dei Medici rallentamenti sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tangenziale est via Tiburtina sempre in direzione centro Code in via Prenestina sulla Tuscolana all’altezza di Porta Furba e sulla via Appia all’altezza di largo di Colli Albaniin sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio chiusura parziale di via della Pisana per un cantiere Anas all’altezza di Ponte Galeria modifiche alla viabilità In collaborazione con Luce Verde infomobilità