Tina Cipollari ospite della Fagnani a Belve anticipazioni

Personaggi illustri, politici, attori, cantanti, icone trash e prezzemolini tv, Francescanon ha mai messo paletti nella ricerca delleperfette, ma ci sono anche dei volti ai quali non ha mai chiesto di partecipare al suo show e tra questi c’è anche Maria De Filippi: “Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero. Come Maria De Filippi“. Maria non sarà stata invitata, ma invece l’invito è arrivato ed è stato accettato da diverse persone molto vicine alla conduttrice di Amici. Dopo Alessandra Celentano, anchesarà.Stando a quello che ha rivelato Tv Blog, nelle scorse ore sarebbe stata registrata l’intervista fatta alla storica opinionista di Canale 5. A quanto pare le cose per la regina di Uomini e Donne sono andate bene, a differenza di Teo Mammucari, che invece a dieci minuti dall’inizio dell’intervista ha abbandonato lo studio lasciando basito il pubblico (e probabilmente anche Francesca).