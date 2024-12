Strage di auto con vetri frantumati una decina in pochi metri | guarda il video

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “È successo anche alla sua di?”, risposta: “Sì, stanotte hanno fatto una”. È il rapido scambio di battute tra due residenti delle vie Santi Maurizio e Fermo e via Torretta, dove unadiparcheggiate in strada sono state gravemente danneggiate: ignoti hanno rotto i, con ogni probabilità nella speranza di arraffare qualche oggetto lasciato incustodito all’interno.Un commerciante, allarmato, è sceso in strada per verificare che anche la sua dinon fosse stata colpita. Non ha perso tempo e ha chiamato la Questura, distante un centinaio di. I poliziotti sono arrivati sul posto inminuti e raccolto la segnalazione. Nelle due vie, sono almeno 8 leprese di mira. Idi almeno altre due vetture sarebbero stati distrutti anche nella limitrofa via Ghislandi, dove sul marciapiede sono ancora visibili i segni del danneggiamento.