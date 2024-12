Rompipallone.it - Sinner, arriva la conferma: svelato il nuovo appuntamento del 2025

Ultimo aggiornamento 4 Dicembre 2024 22:11 di redazioneDopo un anno particolarmente intenso, per Jannikla: unaprirà ildel numero 1 al mondo.L’Italia del tennis ha vissuto un anno indimenticabile. Complice, soprattutto, un incredibile Jannikche ha emozionato una nazione intera regalando momenti di pura magia a tutti gli appassionati.Il numero 1 del mondo, dopo la vittoria alle ATP Finals di Torino e della Coppa Davis contro l’Olanda, ha già messo mano al calendario per il prossimo anno. I tifosi esultano: il campione altoatesino parteciperà ad uninedito per lui nei prossimi mesi!pronto a debuttare all’Atp 500 di DohaCome annunciato nelle scorse ore,debutterà all’Atp 500 di Doha. Il campione non andrà direttamente all’Indian Wells e al torneo di Miami, contrariamente a quanto fatto nella passata stagione, ma giocherà prima sul cemento qatariota.