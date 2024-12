Liberoquotidiano.it - Scontro frontale in Tangenziale a Milano: il video choc

Un botto incredibile. SchiantoinEst a. L'incidente è avvenuto in direzione nord, all'altezza dell'ingresso da Ponte Lambro-Mecenate la notte tra il 30 novembre e l'1 dicembre. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e due automediche, su segnalazione del gestore della, che aveva notato l'incidente attraverso le telecamere di sorveglianza. Secondo quanto riferisce Areu, i feriti sono due: un uomo di 31 anni, italiano, è stato portato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo per un trauma a una gamba. Un altro uomo, straniero di 48 anni, è stato invece portato al pronto soccorso di Rozzano, sempre in codice giallo, per un trauma al torace e all'addome. Unche sta girando sui social mostra l'impatto terribile tra le due auto.