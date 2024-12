Spazionapoli.it - Scambio Raspadori-Danilo, Conte ha deciso: scelta definitiva sull’affare

In questi giorni tiene banco l’ipotesi riguardante lodi prestititra la Juventus e il Napoli: in mattinata spunta lada parte di Antonio.Unoche, in questi giorni, ha tenuto banco in casa Napoli e che ha animato il dibattito: quello riguardantee Giacomoè un intreccio di mercato per certi suggestivo, che consentirebbe agli azzurri di regalarsi una valida alternativa in difesa e, almpo, di “acntare” l’ex Sassuolo che di recente ha reclamato più spazio. La suggestione è resa tale sicuramente dal fatto che di mezzo c’è la Juventus, squadra che resta comunque in ballo per le zone di vertice della classifica di Serie A.Tale scenario, però, non ha trovato ancora degli sviluppi concreti. Anzi, sarebbe stato lo stesso Antonioa blindare il numero 81 azzurro, facendo sfumare di conseguenza un’eventuale trattativa tra la società di Aurelio De Laurentiis e la Juventus.