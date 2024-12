Thesocialpost.it - “Processo Codice Interno, Nicola De Santis: “Il fratello del boss era con Decaro”

Leggi su Thesocialpost.it

Nel cuore del sistema giudiziario italiano, ilsta attirando l’attenzione nazionale, specialmente dopo le recenti dichiarazioni diDe. Queste rivelazioni hanno messo in luce relazioni intricate all’del contesto politico cittadino, aprendo una nuova fase del dibattimento. In questo articolo, esploreremo le sfaccettature di queste dichiarazioni e l’impatto che potrebbero avere sull’esito del.Le dichiarazioni diDescuotono ilLe recenti rivelazioni diDehanno suscitato non poco scalpore all’del contesto del. De, una figura di rilievo nella scena politica locale, ha dichiarato di essere stato testimone diretto di incontri segreti volti a influenzare l’esito delle elezioni a Bari.