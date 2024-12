Lettera43.it - Paolo Sorrentino, annunciato La Grazia: nel nuovo film Toni Servillo

Leggi su Lettera43.it

Reduce dal grande successo di Parthenope, che lo ha riportato nelle prime posizioni del box office italiano,è già pronto per rimettersi a lavoro. È statoinfatti Lache vedrà il regista premio Oscar riunirsi aa tre anni di distanza da È stata la mano di Dio del 2021. Si tratterà della settima collaborazione fra i due pilastri del cinema napoletano che hanno già collaborato, fra gli altri, ne Il divo del 2008 e soprattutto nel capolavoro La grande bellezza del 2013, migliorin lingua straniera per l’Academy. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera 2025 e svolgersi in Italia. Prodotto da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e dalla Numero 10 dello stesso cineasta (che si occuperà anche della sceneggiatura), sarà distribuito da Piper