Panorama Impact Awards | le aziende premiate

Una serata di festa dedicata alle imprese che guardano avanti cavalcando la sostenibilità: parola d’ordine non sempre in accordo con la vita delle persone, anzi. Il 3 dicembre, al The Flat by Macan di Milano, sono stati consegnati dal direttore Maurizio Belpietro i riconoscimentiAward 2024, premi che ogni anno (siamo alla seconda edizione)assegna admeritevoli nel percorso verso la transizione energetica, l’inclusione, l’attenzione alle tematiche ambientali. Li hanno ricevuti otto. Sono saliti sul palco figure apicali di Snam, A2A, Terna, Ascopiave, La Molisana e Magic Spa (indicate da Banco Bpm), Bf Educational, Bioman, La Cascina. Imprese che lavorano nel campo dell’energia, dei servizi, del food, dell’agricoltura, degli imballaggi.grandi, medie e piccole, unite idealmente dall’operare con azioni concrete in modo sostenibile, con attenzione ai profitti: ragione primaria di ogni impresa è appunto avere i conti in ordine e generare benessere.