Nucleare Salvini | questo Governo porterà Italia nella modernità

Trieste, 4 dic. (askanews) – “E’ chiaro che non potremo essere ancora a lungo la seconda potenza industriale d’Europa se per ideologia qualcuno continuerà a dire di no all’energia”. Così Matteo, ministro delle Infrastrutture, stamani a Trieste, dove si è tenuta la tappa de “L’del sì”. “Conto chesia quello che entro la fine del mandato riporta l’e quindi immettendo anche ilquale fonte di produzione energetica come c’è in tutto il resto del mondo” ha aggiunto il ministro. “Io penso che continuare a dire di no all’energiasia un suicidio, sia masochismo per il nostro paese – ha insistito il ministro -. Anche perché questi sono i dati: questa mattina, Santa Barbara, mentre noi siamo a Trieste, in Europa un quarto dell’elettricità è prodotta dal, ci sono 128 reattori, siamo sostanzialmente circondati.