Oasport.it - MotoGP, Gigi Dall’Igna ammette: “La prima volta di Marquez in rosso è stata un’emozione”

A Bologna è andata in scena l’ormai tradizionale festa Ducati di fine anno per celebrare i successi sportivi ottenuti dalla casa di Borgo Panigale nel 2024. La stagione si è rivelata a dir poco trionfale, con quattro moto nella top4 del campionato piloti ined un altro titolo costruttori grazie ad un clamoroso ruolino di marcia di 19 GP vinti su 20.“Devo dire che i numeri parlano abbastanza da soli. Èuna stagione bellissima dal punto di vista sportivo, ma soprattutto èuna stagione sportiva per come si sono comportati i piloti in pista e per come abbiamo gestito una situazione delicata Abbiamo fatto qualcosa di veramente particolare e incredibile. Faccio fatica a leggere e credere ai numeri che abbiamo raggiunto. Vorrei ricordarne due: il 14, che sono le volte in cui Ducati ha monopolizzato il podio.