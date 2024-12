Lanazione.it - Montevarchi ricorda Renato Pieraccioli a 80 anni dalla morte

Arezzo, 04 dicembre 2024 – L'associazione Memoria Rossoblù - Storia dell'Aquila- a 80tragica scomparsa, dopo un derby con la Sangiovannese del 10 dicembre del 1944, ha organizzato una serata perre, ex allenatore rossoblù. Venerdì 6 dicembre, alle ore 18, presso il locale ViaRoma7, sarà presentato il libro ". Un uomo, un padre, uno sportivo. Il mistero del derby e la scomparsa di un allenatore"., nato a Pistoia il 7 dicembre 1904, si libera anel 1929 per giocare nella squadra locale. Qui incontrerà la moglie, da cui avrà due figli. Rimase presto vedovo, nonostante ciò, restò ad abitare nella casa della moglie continuando a seguire il settore giovanile e la prima squadra come allenatore. Nel 1944, dopo la fine di una partita amichevole con la Sangiovannese, di lui si perse ogni traccia a seguito di tafferugli avvenuti negli spalti e fuori dal campo di gioco.