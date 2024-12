Quotidiano.net - Manovra, stretta sui controlli anti-evasione. Nuove regole per Irpef e Ires

Roma, 4 dicembre 2024 – Sarà un caso, ma a poco più di una settimana dalla scadenza del concordato biennale preventivo, fissata per il 12 dicembre, il Mef con una nota ad hoc ha rilanciato sui, spiegando che negli ultimi mesi la Guardia di finanza ha intensificato la sua attività. Una sorta di monito diretto soprattutto alle partite Iva e ai professionisti che non hanno ancora aderito alla cosiddetta tregua fiscale che, al suo interno, prevede anche una sanatoria relativa ai redditi che vanno dal 2018 al 2022. Un’operazione fondamentale per chiudere il cerchio dellae decidere come e in che forma rimodulare l’aliquota intermedia dell’per portarla almeno dal 35 al 33%. Con l’ulteriore opzione di allargare la platea ai contribuenti con redditi fino a 60mila euro.