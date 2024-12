Formiche.net - L’India riduce l’import di armi russe. Come Nuova Delhi punta all’autosufficienza

investe poderosamente sulla Difesa, maogni buon investitore fa attenzione a diversificare gli asset. A fare le spese maggiori di questa diversificazione è la Russia, il cui interscambio di materiali militari consi è sensibilmente ridotto. Se nel 2009 la quota didi importazioni russa ammontava al 76% del totale delle importazioni indiane per la Difesa, nel 2023 quella stessa quota si era ridotta al 36%. Questa svolta fa parte di una più ampia strategia chesta mettendo in campo e che, ancora una volta, si muove nel solco del non allineamento.La svolta strategica sulle fornitureTutti i Paesi che aspirano a giocare un ruolo nella definizione dei prossimi equilibri globali stanno portando avanti programmi di riarmo e ammodernamento di industria e Forze armate.