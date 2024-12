Dilei.it - Ladri in casa di Luca Tommassini, il coreografo in lacrime: rubato l’ultimo ricordo del padre

Il celebresta vivendo un incubo. È stato proprio lui a confessare, via Instagram, la disavventura da poco concretizzatasi. Una banda armata si è introdotta insua, di fatto saccheggiandola. Una condizione che sta vivendo a distanza, non essendo a Roma al momento. Le immagini che ha ricevuto, in parte condivise, lo hanno ridotto alle. I ricordi di una vita spariti ma soprattutto gli oggetti che legati ai ricordi delle persone a lui più care.inNon è la prima volta che ladia Roma viene presa di mira. Si tratta della seconda volta in pochi anni, ha spiegato il. Stavolta però è diverso. In questo caso l’abitazione è stata svuotata.Tanta fatica e denaro speso per le ristrutturazioni e il risultato è un luogo che si fa fatica, ora, a chiamare: “Me l’hanno veramente devastata”.