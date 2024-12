Ilrestodelcarlino.it - La prima casa popolare è pronta: da gennaio 12 nuovi alloggi

Case popolari, il comune punta tutto sulle nuove assegnazioni. È stata consegnata al comune nella mattinata di martedì 3 dicembre la nuova palazzina di edilizia pubblica situata in via La Malfa, nel quartiere Agraria, realizzata Erap. La riconsegna della palazzina, alla quale hanno preso parte il sindaco Antonio Spazzafumo, gli assessori Andrea Sanguigni e Antonio Capriotti e il consigliere comunale Stefano Gaetani nonché il presidente Erap Marche Saturnino Di Ruscio, la consigliera Erap Giulietta Capriotti e diversi tecnici dell’ente, mette a disposizione del comune sambenedettese 12che da, appena conclusi gli ultimi ritocchi, potranno ospitare altrettante famiglie che hanno fatto richiesta per uno di edilizia pubblica. Iappartamenti, di varia metratura e tutti dotati di almeno due camere da letto, sono stati progettati secondo standard avanzati di sostenibilità.