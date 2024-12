Lettera43.it - Iran, la premio nobel Narges Mohammadi esce di prigione

La dissidenteiana eper la pace 2023è stata rilasciata per tre settimane dalla prigione di Evin, dove era detenuta dal 2021, per ricevere cure mediche. La sospensione della pena è stata disposta dalla procura di Teheran, come confermato dal suo avvocato Mostafa Nili: «Secondo il parere del medico legale, la procura ha sospeso l’esecuzione della condanna per tre settimane e lei è stata rilasciata dal carcere»., nota per la sua opposizione all’obbligo del velo e alla pena di morte, ha subito di recente un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore benigno e necessita di controlli regolari. La Fondazioneha chiesto «il suo rilascio immediato e incondizionato o almeno un’estensione della sospensione della pena a tre mesi».