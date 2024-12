Sport.quotidiano.net - Incidente in allenamento. Evenepoel, tre fratture in uno scontro

Si chiude male l’anno di Remco: il belga 24enne, campione olimpico su strada e a cronometro a Parigi nonché iridato contro il tempo, ieri mattina si è fratturato una costola, la scapola e la mano destra in unina Oetingen, nel Brabante fiammingo. Secondo i testimoni, l’olimpionico non è riuscito a evitare la portiera aperta di un furgone delle poste fermatosi proprio davanti a lui: nell’impatto, la bici del fenomeno di Aalst si è spezzata in due. In seguito al violento urto, che si stava allenando da solo seguito in auto dalla moglie Oumi, è rimasto a lungo dolorante in terra, avvolto in una coperta in attesa di esser trasportato all’ospedale di Anderlecht e successivamente a quello di Herentals, dove ieri sera gli è stata risistemata la spalla lussata.