GP Abu Dhabi Vasseur | Veloci in gara ma qualifica determinante

La Ferrari sbarca ad Abucon l’obiettivo di lottare per tornare a vincere il titolo costruttori dopo 16 anni (2008). Questo weekend però la scuderia di Maranello vuole provare nell’impresa di rimontare i 21 punti che la separano dalla McLaren in classifica. “Per la prima volta da quando la Formula 1 è entrata nella sua era ibrida siamo riusciti ad arrivare a giocarci un titolo all’ultima corsa. Si tratta di un traguardo importante e questo weekend cercheremo di fare ancora di più. Siamo matematicamente in corsa ma il titolo è molto difficile da raggiungere perché, anche se dovessimo chiudere primo e secondo potrebbe non bastare, visto che la McLaren vanta ben 21 punti di vantaggio e potrebbe accontentarsi di un terzo e un quinto posto. Laavrà un ruolo fondamentale”, il commento del team principal della Ferrari Frederic