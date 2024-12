Tarantinitime.it - Geo Barents, soccorsi 45 migranti, Taranto è il porto assegnato

Tarantini Time QuotidianoLa nave Geodi medici senza frontiere ha soccorso nella notte 45, tra cui diversi minori non accompagnati e persone in stato di ipotermia. La nave, che ha annunciato sul social X le operazioni di salvataggio, è ora diretta neldi.45 people, including unaccompanied children, were rescued last night by @MSF team from an overcrowded boat in distress in international waters.The boat was taking on significant amounts of water due to bad weather conditions, making it unstable and at high risk of capsizing. pic.twitter.com/Cpp5sEfBQI— MSF Sea (@MSFSea) December 4, 2024 L'articolo Geo45è ilproviene da Tarantini Time Quotidiano.