Genoa la nota di 777 Holding | Nessun incarico per la vendita del club

La 777, società che controlla il, ha voluto fare chiarezza riguardo alla sua posizione e alla presunta volontà didel, notizia circolata nelle ultime settimane. Questa laapparsa sul sito ufficiale rossoblù: “Con riferimento ad alcune notizie apparse in vari organi di stampa negli ultimi giorni, la 777CFCs S.r.l. e ilCFC S.p.A. precisano quanto segue. In particolare, il socio di controllo 777CFCs S.r.l. non ha conferito alcunper ladelle proprie partecipazioni detenute nelCFC S.p.A., tanto meno alla Moelis & Company. Pertanto, il Socio di controllo e ilCFC S.p.A. stesso contestano ogni forma di speculazione e illazione mediatica confermando il proprio impegno nel sostenere ilCFC nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mercato di riferimento“.