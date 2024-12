Frode online nella vendita di macchine fotografiche | maxi evasione da 245 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Frode online nella vendita di macchine fotografiche: maxi evasione da 24,5 milioni

Ancona, 4 dicembre 2024 - Ha creato numerosi schemi societari fittizi in Italia e all’estero per evadere le imposte. Con quest'accusa la Guardia di finanza ha sequestrato 6,5di euro, tra quote societarie, disponibilità finanziarie e beni immobili collegati a un uomo residente nel ravennate. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l'uomo avrebbe evaso in soli 4 anni oltre 24,5di euro, di cui 13,5di imposte dirette, 8di IRAP e 3di Iva. In particolare, l’ideatore del sistema evasivo aveva creato un meccanismo particolarmente insidioso che prevedeva l’approvvigionamento di prodotti fotografici di provenienza asiatica per il tramite di società lussemburghesi a lui riconducibili. La merce veniva successivamente ceduta solo cartolarmente a una rete di imprese che cambiavano sempre negli anni e dislocate in diverse regioni italiane tra Puglia, Emilia-Romagna e Marche, tutte gestite dall'uomo, ma intestate a diversi prestanome che sistematicamente omettevano la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali.