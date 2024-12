Lanazione.it - Firenze, al via Lucia Festival dedicato ai podcast di tutto il mondo

, 4 dicembre 2024 -, ilale alle narrazioni audio provenienti dail, torna adal 12 al 15 dicembre con tantissimi ospiti e anteprime nazionali e assolute. Diventato un appuntamento biennale, anche quest’anno si terrà a CANGO - Cantieri Culturali Goldonetta (nell’ambito del programma invernale de La Democrazia del corpo), con due esterne al Cinema Astra e a Villa Romana. L’ingresso a tutte le sessioni e alle attività disarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato.presenta narrazioni audio provenienti dailgrazie alla produzione curata di video di sottotitolazione - in italiano e inglese - che ne agevolano l’accessibilità linguistica. In questa quinta edizione ospiti daldella narrazione audio, sessioni di ascolto collettivo, talk, laboratori e incontri per esplorare le varie interazioni tra racconto,ing e linguaggi radiofonici.