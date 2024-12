Ilfattoquotidiano.it - Filippo Turetta, Gino Cecchettin e la sentenza per il femminicidio di Giulia: “La crudeltà e anche lo stalking erano fuori discussione”

“È stata fatta giustizia e la rispetto. Leggeremo le motivazioni, perché se con migliaia di messaggi e 75 coltellate non sono riconosciuti loe la, allora devo capire cosa sono queste aggravanti. Per me è difficile perdonare, soffro ancora troppo. Però il mio campo di battaglia è un altro: i femminicidi non si fermeranno con le sentenze ma solo con il rispetto della vita del prossimo. Su questo lavorerò con la Fondazione. E domani (oggi, ndr) incontro il ministro Valditara”.Cosìcommenta a Repubblica lacon cuiè stato condannato all’ergastolo per ildella figlia. I giudici della Corte d’Assise di Venezia hanno escluso l’aggravante dellae lo. L’uomo, che ha sempre fatto della misura la cifra di ogni dichiarazione, dice: “Non ho competenze in giurisprudenza, come posso dire se la pena sia giusta o meno?ha fatto un errore grave e deve pagare.