F1 le gomme scelte da Pirelli per il GP di Abu Dhabi | attenzione al graining gara a due soste?

Prosegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio di Abu2024, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre. Il tema caldo del weekend a Yas Marina sarà quello relativo al duello tra McLaren e Ferrari per il titolo costruttori, con il team di Woking a +21 sulla Scuderia di Maranello.Uno dei fattori più importanti è legato alle, soprattutto per la strategia di: “Come da consolidata tradizione, per questo appuntamento laha selezionato il tris di mescole più morbido, composto dalla C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft. La mescola contrassegnata dalle parentesi rosse sarà molto probabilmente protagonista esclusiva delle qualifiche, mentre Medium e Hard saranno sotto i riflettori – in ogni senso, visto che questa sarà la terzaconsecutiva in notturna – domenica sera“.