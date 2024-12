Puntomagazine.it - Domani 5 dicembre avverrà l’accensione del grande CantAlbero

Benevento: Fondazione Città Spettacolo invitano a cittadinanza alla cerimonia di accensione deldi Natale Benevento, 42024 – Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, e il presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci, sono lieti di invitare la cittadinanza e la stampa alla cerimonia di accensione deldi Natale.L’evento si terrà, giovedì 5, alle ore 18:00, in Piazza IV Novembre.Ildi Natale, simbolo delle festività beneventane, sarà acceso per uno spettacolo unico di musica e luci sincronizzate, che accompagnerà cittadini e visitatori durante tutto il periodo natalizio.Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme l’atmosfera del Natale a Benevento.